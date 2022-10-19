UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічого не знають, але закликають до деескалації. У Китаї відреагували на удари по Києву

Фото: у Китаї відреагували на удари по Києву 17 жовтня (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У МЗС Китаю заявили, що "нічого не знають" про масовану атаку Києва дронами-камікадзе 17 жовтня, внаслідок якої загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника МЗС КНР Ван Веньбіня на брифінгу.

На питання, як Китай прокоментує удари дронами-камікадзе по Києву, представник МЗС КНР відповів: "

"За нинішніх обставин всі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій та стриманість, а також заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню української кризи для спільної деескалації ситуації", - додав він.

Нагадаємо, у понеділок вранці російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136. Один із дронів потрапив у житловий будинок у Шевченківському районі. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

Загалом 17 жовтня російські війська запустили Києвом 28 дронів-камікадзе . Більшість безпілотників вдалося збити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайВійна в Україніобстрелы Киева