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Ничего не знают, но призывают к деэскалации. В Китае отреагировали на удары по Киеву

Фото: в Китае отреагировали на удары по Киеву 17 октября (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В МИД Китая заявили, что "ничего не знают" о массированной атаке Киева дронами-камикадзе 17 октября, в результате которой погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя МИД КНР Ван Вэньбиня на брифинге.

На вопрос, как Китай прокомментирует удары дронами-камикадзе по Киеву, представитель МИД КНР ответил: "

"В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, а также поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса, для совместной деэскалации ситуации", - добавил он.

Напомним, в понедельник утром российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136. Один из дронов попал в жилой дом в Шевченковском районе. В результате атаки погибли пять человек.

Всего 17 октября российские войска запустили по Киеву 28 дронов-камикадзе. Большинство беспилотников удалось сбить.

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