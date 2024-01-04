Нічого екстраординарного не відбувається: Ігнат про слова Наєва щодо ракет для ПЗРК

"Сьогодні ЗМІ рознесли слова командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва про те, що ракет до ПЗРК вистачить лише на кілька таких масованих атак! Вочевидь ідеться про 29 грудня та 2 січня", - йдеться в заяві.

Зокрема, у коментарі французькому AFP ідеться і про ракети до зенітних ракетних систем середнього та великого радіуса дії - Patriot.

За словами Ігната, тут немає нічого нового, так було і минулого року, і влітку, і зараз. Партнери надають Україні ракети нагальної необхідності. Зенітні ракети є дефіцитним товаром, як радянські - до С-300 і "Бук-М1", так і західні.

Україна їх не виробляє і постійно отримує від партнерів із різних країн.

Нічого екстраординарного не відбувається

"Чи хтось думає, що в Україні варто розгорнути склади для зберігання західних зенітних ракет, які неодмінно стануть пріоритетною ціллю для ворога?!", - пише Ігнат.

Також речник Повітряних сил заявив, що нічого екстраординарного не відбувається, ворог поступово намагається виснажувати українську протиповітряну оборону, змушує витрачати дорогоцінний боєкомплект ось такими масованими атаками.

Окупанти це роблять щодня і щоночі. При цьому вони теж витрачають дороговартісні ракети, які просто з конвеєра направляють на носії.

Що передувало

Раніше Сергій Наєв заявив, що мобільні групи протиповітряної оборони мають у запасі достатню кількість боєприпасів, зокрема ракет для ПЗРК, для відбиття ще кількох потужних атак російських окупантів на українську столицю.

За його словами, поточна ситуація з переносними зенітними комплексами для мобільних груп ППО "така, що боєприпасів вистачає, щоб витримати кілька наступних потужних атак".

Відбиття масованих ударів РФ по Україні

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти вночі випустили 35 дронів-камікадзе по Україні, які були всі збиті. Після цього загарбники уже вранці випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО 2 січня збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, 2 січня мобільні вогневі групи ППО знищили 8 з 17 ударних БпЛА. Також успішно відпрацювали по ворожих крилатих ракетах.

Перед тим, 29 грудня, російські терористи влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 БПЛА та ракет різних типів, окрім "Калібрів". Сили ППО ЗСУ тоді збили 114 ворожих повітряних цілей.