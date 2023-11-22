UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Нічний жах ворога": прикордонники показали, як нищать окупантів разом з технікою

Фото: прикордонники показали, як нищать окупантів разом з технікою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прикордонники-аеророзвідники підрозділу "ДОЗОР" продовжують нищити російських окупантів разом з технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомляється, за результатами роботи ударних БПЛА воїнів 10-го окремого загону оперативного реагування ДПСУ на Півдні було знищено дві одиниці автомобільної техніки, склад боєкомплекту. Також пошкоджено два танки та броньований автомобіль.

Окрім того, прикордонники завдали втрат живій силі ворога.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні проти України перевищили вже 320 тисяч окупантів. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 850 загарбників.

Також українські бійці знищили 17 артсистем, 7 танків, 14 ББМ та іншу техніку ворога.

Водночас на Таврійському напрямку втрати ворога у живій силі та бронетехніці зросли.

Зокрема, минулої доби ЗСУ знищили 21 одиницю військової техніки - 3 танки, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, а саме самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит". Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 491 особу, 7 окупантів здалися в полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикордонникиДПСУГосударственная пограничная службаВійна Росії проти України