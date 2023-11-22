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"Ночной ужас врага": пограничники показали, как уничтожают оккупантов вместе с техникой

Фото: пограничники показали, как уничтожают окупантов вместе с техникой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пограничники-аэроразведчики подразделения "ДОЗОР" продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщается, по результатам работы ударных БПЛА воинов 10-го отдельного отряда оперативного реагирования ГПСУ на Юге были уничтожены две единицы автомобильной техники, состав боекомплекта. Также повреждены два танка и бронированный автомобиль.

Кроме того, пограничники нанесли потери живой силе врага.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне против Украины уже превысили 320 тысяч оккупантов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 850 захватчиков.

Также украинские бойцы уничтожили 17 артсистем, 7 танков, 14 ББМ и другую технику противника.

В то же время на Таврическом направлении потери врага в живой силе и бронетехнике выросли.

В частности, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 21 единицу военной техники - 3 танка, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобиля и 4 единицы спецтехники, а именно самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит". Также уничтожены 3 склада боеприпасов. Еще 11 единиц техники повреждено.

Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ "Таврия" составили 491 человек, 7 оккупантов сдались в плен.

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