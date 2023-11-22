Росіяни різко збільшили кількість штурмів, скидають КАБи на Таврійському напрямі

Окупанти різко активізувалися на Таврійському напрямі 22 листопада. Водночас кількість втрат тут зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35", - розповів він.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Водночас, за даними генерала, зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці. Зокрема, знищено 21 одиницю військової техніки - 3 танки, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, а саме самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит". Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

"Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 491 особу. 7 окупантів здалися в полон", - зазначив Тарнавський.

Для порівняння, загальні втрати на фронті в Україні на всіх напрямках на ранок 22 листопада склали 850 окупантів, десятки дронів та гармат.

Ситуація на Таврійському напрямку

На таврійському напрямку ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів. Українські війська стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що російські війська знизили кількість спроб штурмувати позиції українських військових на Таврійському напрямку. За добу було вбито 339 росіян – понад половину від загальних втрат на фронті 21 листопада.