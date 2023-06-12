UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічний вибух у Мелітополі: знищено російський тепловоз

Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні, 12 червня, вночі було знищено російський тепловоз. За допомогою нього росіяни постачали паливо для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо", - написав міський голова.

За його словами, за допомогою знищеного тепловоза окупанти транспортували на фронт паливо. Федоров нагадав, що це вже другий тепловоз за місяць, який "вийшов із ладу".

Вибухи в окупованій частині Запорізької області

Зазначимо, що останні кілька місяців в окупованій частині Запорізької області часто лунають вибухи. Наприклад, 2 червня у Бердянську фіксували вибухи у порту, де знаходилися позиції російських солдатів.

При цьому 7 червня вибухи чули мешканці одразу кількох окупованих населених пунктів Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольЗапорожская областьВибухВійна Росії проти України