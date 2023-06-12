Нічний вибух у Мелітополі: знищено російський тепловоз

У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні, 12 червня, вночі було знищено російський тепловоз. За допомогою нього росіяни постачали паливо для військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
"За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо", - написав міський голова.
За його словами, за допомогою знищеного тепловоза окупанти транспортували на фронт паливо. Федоров нагадав, що це вже другий тепловоз за місяць, який "вийшов із ладу".
Зазначимо, що останні кілька місяців в окупованій частині Запорізької області часто лунають вибухи. Наприклад, 2 червня у Бердянську фіксували вибухи у порту, де знаходилися позиції російських солдатів.
При цьому 7 червня вибухи чули мешканці одразу кількох окупованих населених пунктів Запорізької області.
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