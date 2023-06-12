Ночной взрыв в Мелитополе: уничтожен российский тепловоз

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня, 12 июня, ночью был уничтожен российский тепловоз. При помощи него россияне поставляли топливо для военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
"По уточненной информации, сегодняшний ночной взрыв отминусовал вражеский тепловоз в локомотивном депо", - написал городской глава.
По его словам, при помощи уничтоженного тепловоза оккупанты транспортировали на фронт топливо. Федоров напомнил, что это уже второй тепловоз за месяц, который "вышел из строя".
Отметим, что последние несколько месяцев в оккупированной части Запорожской области часто гремят взрывы. К примеру, 2 июня в Бердянске фиксировали взрывы в порту, где находились позиции российских солдат.
При этом 7 июня взрывы слышали жители сразу нескольких оккупированных населенных пунктов Запорожской области.
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