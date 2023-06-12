Ночной взрыв в Мелитополе: уничтожен российский тепловоз

"По уточненной информации, сегодняшний ночной взрыв отминусовал вражеский тепловоз в локомотивном депо", - написал городской глава.

По его словам, при помощи уничтоженного тепловоза оккупанты транспортировали на фронт топливо. Федоров напомнил, что это уже второй тепловоз за месяц, который "вышел из строя".

Взрывы в оккупированной части Запорожской области

Отметим, что последние несколько месяцев в оккупированной части Запорожской области часто гремят взрывы. К примеру, 2 июня в Бердянске фиксировали взрывы в порту, где находились позиции российских солдат.

При этом 7 июня взрывы слышали жители сразу нескольких оккупированных населенных пунктов Запорожской области.