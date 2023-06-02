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У Бердянську вибухи в порту: є влучання по позиціях росіян (відео)

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Бердянськ, П'ятниця 02 червня 2023 12:26
У Бердянську вибухи в порту: є влучання по позиціях росіян (відео) Ілюстративне фото: у Бердянську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вибухи у Бердянську пролунали 2 червня. Зокрема, українські військові влучили по позиціях загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію та місцеві Telegram-канали.

"У Бердянську знову розквітає бавовна! Є влучання по позиціях окупантів. Дякуємо ЗСУ за те, що наближають звільнення міста", - написали у МВА.

За попередніми даними, декілька ракет прилетіло у район порту, що підтверджують й окупанти.

До того ж, в селі Осипенко також чули вибух, а в районі полігону бачили дим, який швидко зник. В небі також було видно смугу, при чому не від літака.

Місцеві повідомляють, що ракета летіла й у бік Коси, проте її збили. Вона могла впасти у районі Слобідка.

З порту тікають кораблі

Бердянська МВА повідомила, що російські окупанти почали виводити з Бердянського порту кораблі, які нещодавно зайшли туди для викрадення українських зернових та металобрухту.

Бердянськ

Бердянськ наразі перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Загарбники зайшли у місто 27 лютого 2022 року.

Росіяни використовують місто як військову базу, при цьому через порт Бердянська вивозять крадене українське зерно.

"Бавовна" у Бердянську

В окупованому місті часто трапляються вибухи - прилітає по позиціях та базах окупантів. Так, 28 травня українські військові завдали п'ять ударів по ворожих позиціях у місті.

За день до цього наші бійці знову влучили по російських позиціях у Бердянську - міська адміністрація повідомляла про велику кількість загиблих окупантів.

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