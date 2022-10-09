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Нічний удар по Запоріжжю: загинули 17 осіб, 40 постраждали

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Запоріжжя, Неділя 09 жовтня 2022 06:20
Нічний удар по Запоріжжю: загинули 17 осіб, 40 постраждали Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 17 осіб загинули та 40 постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

Через удари постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектору міста.

"За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 - постраждали. Наразі відомо про 17 загиблих", - написав Куртєв.

Він закликав місцевих жителів допомогти з розбором завалів.

Нагадаємо, окупанти двічі ракетами обстріляли Запоріжжя протягом ночі. Вдруге було зафіксовано близько 10 прильотів.

Внаслідок першого ворожого обстрілу було пошкоджено інфраструктуру міста.

Учора стало відомо, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Запоріжжя 6 жовтня збільшилася до 18 людей.

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