Нічний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих продовжує зростати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

Варто додати, що внаслідок нічних ворожих обстрілів у Запоріжжі загинула людина - 47-річний чоловік.

Крім того, як уточнила прокуратура, серед постраждалих також співробітники ДСНС та робітники обленерго, які потрапили під обстріл, коли ліквідовували наслідки попередньої атаки. У ДСНС зазначили, внаслідок атаки постраждали четверо рятувальників.

"22 з них в лікарні у стані середньої тяжкості. В лікарні й двомісячне немовля", - уточнив Федоров.

Станом на 10:15 в Запоріжжі за допомогою до медиків звернулась 31 людина.

Нічний обстріл Запоріжжя

Цієї ночі армія РФ завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Росіяни вдарили дронами по енергооб'єкту. За словами голови Запорізької ОВА, понад 20 тисяч абонентів знеструмлені, також залишилися без світла об'єкти критичної інфраструктури - котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту.

Під ранок російські війська вдарили по Запоріжжю балістикою. Одна з ракет поцілила в житловий квартал та фактично зруйнувала двоповерховий багатоквартирний будинок. Також була пошкоджена територія та приміщення об’єкта промисловості. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, розташовані поряд із місцями влучень.

Внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік, багато отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя, закликавши до сильнішого тиску на російський режим.

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