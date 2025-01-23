Ночной удар по Запорожью: количество пострадавших продолжает расти
В Запорожье растет количество пострадавших в результате ночной атаки 23 января. Ранения получили более 30 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
По состоянию на 10:15 в Запорожье за помощью к медикам обратился 31 человек.
"22 из них в больнице в состоянии средней тяжести. В больнице и двухмесячный младенец", - уточнил Федоров.
Кроме того, как уточнила прокуратура, среди пострадавших также сотрудники ГСЧС и работники облэнерго, которые попали под обстрел, когда ликвидировали последствия предыдущей атаки. В ГСЧС отметили, в результате атаки пострадали четверо спасателей.
Стоит добавить, что в результате ночных вражеских обстрелов в Запорожье погиб человек - 47-летний мужчина.
Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/pgo_gov_ua)
Ночной обстрел Запорожья
Этой ночью армия РФ нанесла комбинированный удар по Запорожью. Россияне ударили дронами по энергообъекту. По словам главы Запорожской ОВА, более 20 тысяч абонентов обесточены, также остались без света объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты.
Под утро российские войска ударили по Запорожью баллистикой. Одна из ракет попала в жилой квартал и фактически разрушила двухэтажный многоквартирный дом. Также была повреждена территория и помещения объекта промышленности. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные и частные дома, расположенные рядом с местами попаданий.
В результате обстрела погиб 47-летний мужчина, многие получили ранения.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья, призвав к более сильному давлению на российский режим.
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