Нічний удар по Україні: дрони летіли з восьми напрямків, є "прильоти"

Уночі росіяни випустили по Україні 137 ударних дронів, 49 з них - реактивні. Сили оборони збили більшість із них, але є "прильоти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Атака почалася о 18:00 5 жовтня. Росіяни запустили дрони типу Shahed, зокрема 49 реактивних, а також Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" і дрони-імітатори "Пародія".
Апарати летіли з Орла, Курська, Шаталового, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в Росії, з окупованого Донецька, з Гвардійського в окупованому Криму, а також із Азовського моря.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 114 дронів типу Shahed, Гербера та інших типів.
Влучання ворожих засобів нападу зафіксували на 17 локаціях. Ще на 4 локаціях впали уламки збитих апаратів.
Атака триває, у повітряному просторі залишається кілька ворожих дронів.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, вранці 6 жовтня росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі.
Поранення дістали п'ятеро людей, серед них двоє працівників Червоного Хреста, які їхали на роботу.
Нагадаємо, увечері 5 жовтня в Києві уламки дрона впали біля житлового будинку в Печерському районі.
Загорілися два легкові автомобілі, ще один пошкодило, постраждалих немає.