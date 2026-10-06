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Нічний удар по Україні: дрони летіли з восьми напрямків, є "прильоти"

08:24 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: ППО збивала ворожі цілі цієї ночі (Getty Images)

Уночі росіяни випустили по Україні 137 ударних дронів, 49 з них - реактивні. Сили оборони збили більшість із них, але є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Атака почалася о 18:00 5 жовтня. Росіяни запустили дрони типу Shahed, зокрема 49 реактивних, а також Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" і дрони-імітатори "Пародія".

Апарати летіли з Орла, Курська, Шаталового, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в Росії, з окупованого Донецька, з Гвардійського в окупованому Криму, а також із Азовського моря.

Що відомо про наслідки

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 114 дронів типу Shahed, Гербера та інших типів.

Влучання ворожих засобів нападу зафіксували на 17 локаціях. Ще на 4 локаціях впали уламки збитих апаратів.

Атака триває, у повітряному просторі залишається кілька ворожих дронів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, вранці 6 жовтня росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі.

Поранення дістали п'ятеро людей, серед них двоє працівників Червоного Хреста, які їхали на роботу.

Нагадаємо, увечері 5 жовтня в Києві уламки дрона впали біля житлового будинку в Печерському районі.

Загорілися два легкові автомобілі, ще один пошкодило, постраждалих немає.

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Повітряні сили УкраїниАтака дронів