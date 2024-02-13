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Нічний удар "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО

Вівторок 13 лютого 2024 06:20
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Нічний удар "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО Фото: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 13 лютого, атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". Повідомляється, що українські сили ППО збили 16 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Охтарська РФ та мису Чауда тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Повідомляється, що внаслідок бойової роботи знищено 16 ударних безпілотників противника в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Нічний удар &quot;Шахедів&quot; по Україні: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО

Атака російських військ Дніпром 13 лютого

У ніч проти 13 лютого росіяни атакували Дніпро безпілотниками типу "Шахед". Жителі міста чули вибухи, в області влада оголосила повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомлялося про кілька хвиль ударних дронів, а також про пуски двох крилатих ракет у напрямку міста.

Пізніше стало відомо, що через атаку росіян по Дніпру деякі райони міста залишилися без світла, тепла та водопостачання. Відомо, що комунальні служби працюють над ремонтом комунікацій.

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