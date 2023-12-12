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Ночной удар "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали о сбитых целях

Вторник 12 декабря 2023 07:05
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Ночной удар "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали о сбитых целях Фото: силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, с 11 на 12 декабря, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 9 вражеских БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 12 декабря 2023 года российские оккупанты снова атаковали беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма, на этот раз из района Балаклавы", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Всего зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131", девять из которых были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны.

Кроме того, вечером 11 декабря, зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожской и Днепропетровской областях.

Атака по Украине 11 декабря

Напомним, вчера ночью, 11 декабря, в Киеве раздались взрывы. Уже после них была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что обломки ракет упали на Дарницкий и Голосеевский районы столицы. Четверо людей пострадали. Позже стало известно, что удар пришелся на микрорайон Бортничи, что в Дарницком районе Киева.

В Воздушных силах объяснили, что тревогу в Киеве и области во время ночной атаки объявили сразу после первых взрывов, поскольку баллистические ракеты летят очень быстро и у ПВО есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу. Отметим, что ПВО сбила 8 ракет над Киевом, которые летели по баллистической траектории.

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