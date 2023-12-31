Нічний удар "Шахедів" по Україні: у Генштабі розповіли про збиті ворожі цілі

"Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БПЛА типу "Shahed-136/131". Наші захисники знищили 21 ударний дрон", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Про кількість запущених цієї ночі ворожих ударних безпілотників наразі не повідомлялося.

Обстріл України в ніч із 30 на 31 грудня

Російські війська вчора, 30 грудня, запустили територією України дрони-камікадзе, а також ракети. Вибухи було чути у низці східних, північних і центральних регіонів.

Так, учора ввечері росіяни атакували центральну частину Харкова. Під ударом опинився, зокрема, готель Kharkiv Palace, а також житловий будинок. Повідомляється про 26 постраждалих.

Крім того, під час повітряної тривоги вибухи було чути у Черкаській області, а також у Білій Церкві Київської області. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ворожих безпілотників.

Також сьогодні вночі, 31 грудня, повідомлялося про роботу сил ППО у Хмельницькій області, а також Запоріжжя. Раніше у цих регіонах була загроза застосування "Шахедів".