Ночной удар "Шахедов" по Украине: в Генштабе рассказали о сбитых вражеских целях

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed-136/131". Наши защитники уничтожили 21 ударный дрон", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

О количестве запущенных этой ночью вражеских ударных беспилотников пока не сообщалось.

Обстрел Украины в ночь с 30 на 31 декабря

Российские войска вчера, 30 декабря, запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.

Так, вчера вечером россияне атаковали центральную часть Харькова. Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области, а также в Белой Церкви Киевской области. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.

Также сегодня ночью, 31 декабря, сообщалось о работе сил ПВО в Хмельницкой области, а также Запорожье. Ранее в этих регионах была угроза применения "Шахедов".