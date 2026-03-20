Нічний удар РФ по Україні: скільки дронів не змогли "зупинити" сили ППО

"У ніч на 20 березня противник атакував 156 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів з восьми напрямків, близько 90 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 133 ворожих БпЛА.

Також зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.