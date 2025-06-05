UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Нічний удар РФ по Харкову: в ДСНС показали фото та відео рятувальної операції

Фото: нічний удар по Харкову 5 червня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 5 червня, нанесли комбінований удар по Харкову з використанням дронів-камікадзе та ракети. Поранення отримали щонайменше 17 чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"За попередніми даними постраждали 17 людей, з яких 4 дітей. У результаті влучань сталися пошкодження багатоповерхових житлових будинків, легкового транспорту. Виникло 3 осередки пожеж: горіли квартира на останньому поверсі житлової 17-поверхівки, квартира на 2 поверсі та підвальне приміщення 5-поверхівки та 3 легкові авто", - зазначили у ДСНС.

Також зазначається, що на місці атаки працювали підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні та кінологічні розрахунки, а психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим мешканцям.

Удари росіян по Україні вночі 5 червня

Армія РФ вночі 5 червня вдарила одразу по кількох регіонах Україні. Під ударами були Харківська, Чернігівська та Херсонська області, також про роботу ППО повідомляли у Одеській області.

Так, у Харкові було шість влучань ворожих безпілотників. Один з них не розірвався. Ще один влучив у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки. В іншому багатоквартирному будинку зафіксовано удар по другому поверху. Загалом від обстрілу "Шахедами" у Слобідському районі постраждали 7 багатоповерхівок. Також повністю згоріли 4 авто у дворах.

Також ворог наніс удар по Прилукам Чернігівської області. Внаслідок атаки загинули щонайменше п’ятеро людей, серед них - дві жінки та однорічна дитина. Ще шестеро мешканців отримали поранення й були доставлені до лікарень.

Окрім того, під ранок дрони та авіація РФ поцілили у середмістя Херсону. Відомо про одного постраждалого – 74-річного чоловіка, його доправили у лікарню з мінно-вибуховою травмою.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВторгнення Росії до України