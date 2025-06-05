Ночной удар РФ по Харькову: в ГСЧС показали фото и видео спасательной операции

"По предварительным данным пострадали 17 человек, из которых 4 детей. В результате попаданий произошли повреждения многоэтажных жилых домов, легкового транспорта. Возникло 3 очага пожаров: горели квартира на последнем этаже жилой 17-этажки, квартира на 2 этаже и подвальное помещение 5-этажки и 3 легковых авто", - отметили в ГСЧС.

Также отмечается, что на месте атаки работали подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические и кинологические расчеты, а психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим жителям.

Удары россиян по Украине ночью 5 июня

Армия РФ ночью 5 июня ударила сразу по нескольким регионам Украины. Под ударами были Харьковская, Черниговская и Херсонская области, также о работе ПВО сообщали в Одесской области.

Так, в Харькове было шесть попаданий вражеских беспилотников. Один из них не разорвался. Еще один попал в квартиру на 17 этаже многоэтажки. В другом многоквартирном доме зафиксирован удар по второму этажу. Всего от обстрела "Шахедами" в Слободском районе пострадали 7 многоэтажек. Также полностью сгорели 4 авто во дворах.

Также враг нанес удар по Прилукам Черниговской области. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, среди них - две женщины и годовалый ребенок. Еще шестеро жителей получили ранения и были доставлены в больницы.

Кроме того, под утро дроны и авиация РФ попали в центр города Херсона. Известно об одном пострадавшем - 74-летнем мужчине, его доставили в больницу с минно-взрывной травмой.