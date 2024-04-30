Нічний удар по Криму. ЗМІ повідомляють про "приліт" по аеродрому й постраждалих

Як відзначає ASTRA, на аеродромі був дислокований вертолітний полк 4-го командування Військово-повітряних сил (ВПС) Російської Федерації, а також протиповітряна оборона (ППО) Південного військового округу. Внаслідок атаки поранення отримали 5 терористів.

Видання нагадує, що цієї ночі очевидці стверджували про пожежу та численні вибухи на військовому аеродромі. Водночас колаборанти заявляли про повне відбиття ракетної атаки протиповітряною обороною.

Атака могла бути здійснена ракетами ATACMS.

Атака на Крим у ніч на 30 квітня

Цієї ночі гучні вибухи пролунали над Сімферополем й Джанкоєм. Telegram-канали повідомляли про щонайменше десять потужних "хлопків". Зокрема ворог перекрив Кримський міст.

Як розповідає Defense Express, вибухи також нібито лунали у Євпаторії, Гвардійському та Красноперекопському районах. Зокрема є інформація, що атака на Крим могла бути комбінованою: окрім ракет були застосовані й далекобійні дрони. Зазначається, що Сили оборони могли застосувати американські ATACMS для ураження ворожих позицій ППО.