Нічний ракетний удар по Україні: 5 людей загинули, понад 10 отримали поранення
Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали масованого ракетного удару по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника Національної поліції Ігоря Клименка.
"Житлові будинки знову уражені російськими ракетами. Умань. Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. Станом на 7:00 троє людей загинуло і 8 поранено. Їм надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються", - йдеться в повідомленні.
За його словами, у Дніпрі загинула жінка з 3-річною дитиною. Ще трьох людей травмовано.
Також в Українці Київської області внаслідок ракетної атаки двоє людей отримали пошкодження. На місцях влучень працюють рятувальники та поліцейські. Уся допомога людям буде надана якнайшвидше.
Сьогодні вночі, 28 квітня, близько 4 години ранку російські війська атакували Україну. З літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря було випущено по 23 ракети, більшість знищили сили ППО.
Нагадаємо, вночі, 28 квітня, у небі над Києвом було знищено 11 ворожих ракет .
Крім того, що російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Ворожа ракета потрапила до багатоповерхового будинку.
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