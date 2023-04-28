Ночной ракетный удар по Украине: 5 человек погибли, более 10 получили ранения
Российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя Национальной полиции Игоря Клименко.
"Жилые дома снова поражены российскими ракетами. Умань. Две ракеты повредили три многоэтажки. По состоянию на 7:00 три человека погибли и 8 ранены. Им оказывают медицинскую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются" – говорится в сообщении,.
По его словам, в Днепре погибла женщина с 3-летним ребёнком. Еще три человека травмированы.
Также в Украинке Киевской области в результате ракетной атаки два человека получили повреждения. На местах попаданий работают спасатели и полицейские. Вся помощь людям будет оказана как можно быстрее.
Сегодня ночью, 28 апреля, около 4 часов утра российские войска атаковали Украину. Из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря было выпущено по 23 ракеты, большинство уничтожили силы ПВО.
Напомним, ночью, 28 апреля, в небе над Киевом было уничтожено 11 вражеских ракет.
Кроме того, что российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Вражеская ракета попала в многоэтажный дом.
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