UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічний ракетний удар по Торецьку: загинули два працівника шахти

Фото: під час обстрілу Торецька вночі 4 квітня загинули два працівника шахти (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Двоє працівників шахти загинули внаслідок ракетно-бомбового обстрілу Торецька Донецької області вночі у вівторок, 4 квітня. Ще одна працівниця підприємства отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Міністерство енергетики України висловлює співчуття рідним працівників шахти "Центральна" ДП "Торецьквугілля" Романа Муравенка та Лариси Пятченко, які отримали смертельні поранення в результаті ракетно-бомбового обстрілу адміністративної будівлі шахти в ніч на 4 квітня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще одна працівниця вугільного підприємства - телефоністка Ольга Микитіна отримала контузію та направлена в лікарню на амбулаторне лікування.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено частину адміністративної будівлі шахти. Електрозабезпечення шахти працює.

"Тривають роботи з розбору завалів та відновлення роботи шахтного комутатора", - додали в відомстві.

Як повідомлялось, російські війська серед ночі 4 квітня двічі вдарили ракетами по місту Торецьк. Пошкоджено будівлю шахти, ремонтно-механічного заводу та приватні будинки. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область