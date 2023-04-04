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Ночной ракетный удар по Торецку: погибли два работника шахты

Фото: во время обстрела Торецкая ночью 4 апреля погибли два работника шахты (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Двое работников шахты погибли в результате ракетно-бомбового обстрела Торецка Донецкой области ночью во вторник, 4 апреля. Еще одна работница предприятия получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"Министерство энергетики Украины выражает соболезнования родным работников шахты "Центральная" ГП "Торецкуголь" Романа Муравенко и Ларисы Пятченко, которые получили смертельные ранения в результате ракетно-бомбового обстрела административного здания шахты в ночь на 4 апреля", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще одна работница угольного предприятия - телефонистка Ольга Никитина получила контузию и направлена в больницу на амбулаторное лечение.

Также в результате обстрела повреждена часть административного здания шахты. Электрообеспечение шахты работает.

"Продолжаются работы по разбору завалов и возобновлению работы шахтного коммутатора", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, российские войска ночью 4 апреля дважды ударили ракетами по городу Торецк. Повреждено здание шахты, ремонтно-механический завод и частные дома. В результате обстрела два человека погибли.

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Донецкая область