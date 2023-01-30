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Нічний ракетний удар по будинку у Харкові: фото наслідків

Фото: у Харкові російська ракета зруйнувала останній поверх під'їзду (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Міська рада Харкова показала фото наслідків нічної атаки. Російська ракета зруйнувала останній поверх одного з під'їздів багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міськраду в Telegram.

Ворожа ракета влучила у чотириповерховий житловий будинок у Київському районі Харкова. Наразі на місці влучання продовжуються відновлювальні роботи. Зокрема, рятувальники допустили у будинок фахівців з водопостачання, аби запобігти підтопленню.

Фото: міська рада Харкова показала наслідки нічної атаки (t.me/citykharkivua)

Що відомо про ракетний удар

Вчора пізно ввечері у Харкові пролунав вибух. Пізніше влада підтвердила, що російські війська обстріляла місто. Окупанти випустили ракету С-300, яку влучила у житловий будинок у Київському районі.

Внаслідок атаки зруйнований останній поверх одного з під'їздів. Відомо про трьох постраждалих осіб та жертву. Через ракетний удар загинула літня жінка.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов не виключає, що пошкоджений будинок можуть частково знести через аварійність. Рішення буде приймати місцева влада після проведення експертизи. Наразі перебувати у будівлі небезпечно.

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