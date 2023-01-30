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Ночной ракетный удар по дому в Харькове: фото последствий

Фото: в Харькове российская ракета разрушила последний этаж подъезда (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Наталья Юрченко

Городской совет Харькова показал фото последствий ночной атаки. Российская ракета разрушила последний этаж одного из подъездов многоквартирного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский горсовет в Telegram.

Вражеская ракета попала в четырехэтажный жилой дом в Киевском районе Харькова. На месте попадания продолжаются восстановительные работы. В частности, спасатели допустили в дом специалистов по водоснабжению, чтобы предотвратить подтопление.

Фото: городской совет Харькова показал последствия ночной атаки (t.me/citykharkivua)

Что известно о ракетном ударе

Вчера поздно вечером в Харькове прогремел взрыв. Позже власти подтвердили, что российские войска обстреляли город. Оккупанты выпустили ракету С-300, которая попала в жилой дом в Киевском районе.

В результате атаки разрушен последний этаж одного из подъездов. Известно о трех пострадавших и жертве. Из-за ракетного удара погибла пожилая женщина.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов не исключает, что поврежденный дом могут частично снести из-за аварийности. Решение будут принимать местные власти после проведения экспертизы. В настоящее время находиться в здании опасно.

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