Нічний приліт дронів у Миколаєві: спалахнула пожежа в передмісті, є поранений
В ніч на 8 липня Миколаїв атакували російські дрони. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, є поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича та начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
Так, у ніч з понеділка на вівторок, 8 липня, у Миколаєві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Після цього у передмісті Миколаєва виникла пожежа.
Близько 2:29 мер міста повідомив про вибух і закликав мешканців залишатися в укриттях, оскільки загроза атаки дронів залишалася актуальною.
"У Миколаєві чутно ще один вибух! Загроза дронів триває", - йшлося у повідомленні.
Перед цим Повітряні сили повідомили, що у напрямку області рухалися ударні БпЛА.
"Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря, в напрямку Миколаївщини", - повідомили військові.
Згодом, о 3:08, Віталій Кім уточнив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа в передмісті, й наразі на місці працюють відповідні служби.
На момент публікації новини в Миколаєві вже оголосили відбій тривоги.
Нагадаємо, що всього двома днями раніше, у ніч проти 6 липня, російські війська вже обстрілювали портову інфраструктуру Миколаєва, внаслідок чого були пошкоджені склади та електромережі.
А ось вранці понеділка, 7 липня, у Миколаївській області сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Військовим командуванням було створено комісію для проведення детального розслідування даної події.
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