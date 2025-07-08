Нічний приліт дронів у Миколаєві: спалахнула пожежа в передмісті, є поранений

В ніч на 8 липня Миколаїв атакували російські дрони. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича та начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма .

Так, у ніч з понеділка на вівторок, 8 липня, у Миколаєві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Після цього у передмісті Миколаєва виникла пожежа.

Близько 2:29 мер міста повідомив про вибух і закликав мешканців залишатися в укриттях, оскільки загроза атаки дронів залишалася актуальною.

"У Миколаєві чутно ще один вибух! Загроза дронів триває", - йшлося у повідомленні.

Перед цим Повітряні сили повідомили, що у напрямку області рухалися ударні БпЛА.

"Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря, в напрямку Миколаївщини", - повідомили військові.

Згодом, о 3:08, Віталій Кім уточнив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа в передмісті, й наразі на місці працюють відповідні служби.

На момент публікації новини в Миколаєві вже оголосили відбій тривоги.