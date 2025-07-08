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Нічний приліт дронів у Миколаєві: спалахнула пожежа в передмісті, є поранений

Миколаїв, Вівторок 08 липня 2025 05:46
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Нічний приліт дронів у Миколаєві: спалахнула пожежа в передмісті, є поранений Ілюстративне фото: рятувальна операція (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на 8 липня Миколаїв атакували російські дрони. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича та начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Так, у ніч з понеділка на вівторок, 8 липня, у Миколаєві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Після цього у передмісті Миколаєва виникла пожежа.

Близько 2:29 мер міста повідомив про вибух і закликав мешканців залишатися в укриттях, оскільки загроза атаки дронів залишалася актуальною.

"У Миколаєві чутно ще один вибух! Загроза дронів триває", - йшлося у повідомленні.

Перед цим Повітряні сили повідомили, що у напрямку області рухалися ударні БпЛА.

"Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря, в напрямку Миколаївщини", - повідомили військові.

Згодом, о 3:08, Віталій Кім уточнив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа в передмісті, й наразі на місці працюють відповідні служби.

На момент публікації новини в Миколаєві вже оголосили відбій тривоги.

Нагадаємо, що всього двома днями раніше, у ніч проти 6 липня, російські війська вже обстрілювали портову інфраструктуру Миколаєва, внаслідок чого були пошкоджені склади та електромережі.

А ось вранці понеділка, 7 липня, у Миколаївській області сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Військовим командуванням було створено комісію для проведення детального розслідування даної події.

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Війна в Україні Атака дронів
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