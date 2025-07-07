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У Миколаївській області горить склад боєприпасів, є детонація

Понеділок 07 липня 2025 13:33
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У Миколаївській області горить склад боєприпасів, є детонація Ілюстративне фото: у Миколаївській області горить склад боєприпасів 7 липня (facebook com DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Кава

Вранці понеділка, 7 липня, у Миколаївській області сталося займання на місці зберігання боєприпасів.Там відбувається поодинока детонація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

За даними військових, подія сталась близько 10:00 в одній з громад Миколаївської області. Наразі причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами.

Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. там відбувається поодинока детонація. На місці події працюють підрозділи ДСНС, які докладають максимум зусиль для ліквідації пожежі, осередок займання локалізовано.

"Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що військовим командуванням було створено комісію для проведення детального розслідування даної події.

Атака на Миколаїв

Напередодні ми писали, що Миколаї було атаковано ударними дронами типу "Шахед". За словами очільника ОВА Віталія Кіма, у місті було зафіксовано виклики екстрених служб, які оперативно прибули на місця влучань. На той момент був один постраждалий.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що внаслідок удару по місту зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Служби проводять ліквідацію наслідків.

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