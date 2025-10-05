Нічний обстріл Запоріжжя: вибиті вікна, згорілі авто та зруйноване подвір'я (фото)

Вночі він інформував, що ворог атакував обласний центр дронами та ракетами. За словами Федорова, по місту було завдано щонайменше 10 ударів.

Потім глава ОВА писав, що були влучання у будинки, виникли пожежі та сталося займання на одному з підприємств. Крім того, є перебої зі світлом та водою.

Станом на ранок Федоров вказав наступне:

"Вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі автомобілі, зруйнование подвір'я приватного будинку - такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Також протягом ночі він інформував, що у Запоріжжі постраждали шестеро людей, серед них - 16-річна дівчина. Окрім того, одна людина загинула.

Оновлено о 06:08

Федоров уточнив, що кількість поранених зросла до 9. До медиків звернулися ще двоє жінок.