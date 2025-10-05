Ночной обстрел Запорожья: выбитые окна, сгоревшие авто и разрушенный двор (фото)

Ночью он информировал, что враг атаковал областной центр дронами и ракетами. По словам Федорова, по городу было нанесено не менее 10 ударов.

Затем глава ОГА писал, что были попадания в дома, возникли пожары и произошло возгорание на одном из предприятий. Кроме того, есть перебои со светом и водой.

По состоянию на утро Федоров указал следующее:

"Выбитые окна в многоэтажках, сгоревшие автомобили, разрушение двора частного дома - таковы последствия вражеской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении.

Также в течение ночи он информировал, что в Запорожье пострадали шесть человек, среди них - 16-летняя девушка. Кроме того, один человек погиб.

Обновлено в 06:08

Федоров уточнил, что количество раненых возросло до 9. К медикам обратились еще две женщины.