Нічний обстріл Запоріжжя: у міськраді розповіли про наслідки

"У багатоквартирних будинках та будинках приватного сектору пошкоджено вікна. У частини будинків зруйновано ще й покрівлю", - зазначив посадовець.

Куртєв також розповів про те, що ушкоджень зазнали й заклади освіти та лікарня. На місцях працюють відповідні служби. Комунальники приступають до роботи.

"Є постраждалі люди. Інформація щодо них уточнюється", - додав секретар міськради.