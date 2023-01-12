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Нічний обстріл Запоріжжя: у міськраді показали наслідки

Фото: Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (t.me/kurtievofficial)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вночі 12 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. На щастя, жертв чи поранених немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Унаслідок удару ушкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів", - розповів посадовець.

Куртєв зазначив, що на місцях вже працюють комунальники.

Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя / (t.me/kurtievofficial)

Нагадаємо, глава військової адміністрації Олександр Старух поінформував, що після нічного обстрілу в Запоріжжі виявили уламок ворожої ракети.

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