Ночной обстрел Запорожья: в горсовете показали последствия
Фото: Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (t.me/kurtievofficial)
Российские оккупанты ночью 12 января нанесли ракетный удар по Запорожью. К счастью, жертв или раненых нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
"В результате удара повреждений и разрушений получили дома одного из частных секторов", - рассказал чиновник.
Куртев отметил, что на местах уже работают коммунальщики.
Фото: россияне ночью обстреляли Запорожье (t.me/kurtievofficial)
Напомним, глава военной администрации Александр Старух проинформировал, что после ночного обстрела в Запорожье обнаружили обломок вражеской ракеты.
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