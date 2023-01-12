Ночной обстрел Запорожья: в горсовете показали последствия

Российские оккупанты ночью 12 января нанесли ракетный удар по Запорожью. К счастью, жертв или раненых нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"В результате удара повреждений и разрушений получили дома одного из частных секторов", - рассказал чиновник. Куртев отметил, что на местах уже работают коммунальщики. Фото: россияне ночью обстреляли Запорожье (t.me/kurtievofficial)