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Ночной обстрел Запорожья: в горсовете показали последствия

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Запорожье, Четверг 12 января 2023 07:50
Ночной обстрел Запорожья: в горсовете показали последствия Фото: Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (t.me/kurtievofficial)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты ночью 12 января нанесли ракетный удар по Запорожью. К счастью, жертв или раненых нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"В результате удара повреждений и разрушений получили дома одного из частных секторов", - рассказал чиновник.

Куртев отметил, что на местах уже работают коммунальщики.

Фото: россияне ночью обстреляли Запорожье (t.me/kurtievofficial)

Напомним, глава военной администрации Александр Старух проинформировал, что после ночного обстрела в Запорожье обнаружили обломок вражеской ракеты.

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