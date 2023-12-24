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Нічний обстріл росіянами Херсона: загинуло подружжя

Ілюстративна фотографія: нічний обстріл росіянами Херсона: загинуло подружжя (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В результаті нічного артобстрілу Херсона 24 грудня є загиблі та постраждалі. Серед них - сімейна пара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Росіяни влучили артилерійським снарядом по житловому будинку. В результаті постраждала родина.

"На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина", - написав Прокудін.

Також через обстріл постраждав 54-річний херсонець. Він отримав поранення.

"Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації", - повідомив голова.

В одному із районів міста, під час розбору завалів, рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. 

"Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.", - сказав Прокудін.

Обстріл Херсона

Після звільнення ЗСУ правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

23 грудня окупанти обстріляли Херсон 15 разів: 7 разів вдень, та 8 вночі. Вдень від обстрілів постраждали семеро осіб, серед них - дитина.

Також 22 грудня під час російського артобстрілу постраждала жінка, яка в цей час йшла вулицею.

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Херсон