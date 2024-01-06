Нічний обстріл Покровська: поранено шістьох осіб, ще є люди під завалами

"Щонайменше шість людей поранено внаслідок обстрілу Покровська", - повідомив він.

За словами очільника ОВА, під удар потрапив приватний сектор Покровська - зруйновано шість будинків.

"Ймовірно, під завалами будинків ще можуть перебувати три людини", - додав він.

На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники.

Фото: росіяни вночі обстріляли Покровськ (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Обстріли Покровська

Росіяни 1 січня завдали ракетного удару по Покровську. Через обстріл міста отримала поранення 9-річну дівчинку. Пізніше у Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що поранення також отримала 70-річна жінка.

Також 30 листопада росіяни влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області – Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.

Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.

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