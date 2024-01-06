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Ночной обстрел Покровска: ранены шесть человек, еще есть люди под завалами

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В результате российского обстрела Покровска в Донецкой области, который произошел в ночь на 6 января, получили ранения шесть человек. Еще трое людей находятся под завалами.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"По меньшей мере шесть человек ранены в результате обстрела Покровска", - сообщил он. 

По словам главы ОГА, под удар попал частный сектор Покровска - разрушены шесть домов.

"Вероятно, под завалами домов еще могут находиться три человека", - добавил он.

На месте работают органы власти, полиция и спасатели.

 

Фото: россияне ночью обстреляли Покровск (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Обстрелы Покровска

Россияне 1 января нанесли ракетный удар по Покровску. Из-за обстрела города получила ранения 9-летняя девочка. Позже в Донецкой областной прокуратуре уточнили, что ранение также получила 70-летняя женщина.

Также 30 ноября россияне устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области – Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

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Война России против УкраиныДонецкая область