Нічний обстріл Павлограда: виникло кілька пожеж, є поранений

"Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. За інформацією ПвК, 24 з них збили. Були влучання у Павлограді. Постраждав 70-річний чоловік", - зазначив Лисак.

За словами глави Дніпропетровської ОВА, в результаті ворожого обстрілу понівечене транспортне підприємство, також виникло кілька пожеж.

"Шахедами" агресор поцілив і по Синельниківщині – Миколаївській і Покровській громадах. FPV-дронами – по Межівській. Постраждала жінка. Сталися пожежі. Пошкоджене сільськогосподарське та приватні підприємства. Загинули близько 20 голів худоби. Знищені 5 авто", - додав Лисак.