Нічний обстріл Павлограда: виникло кілька пожеж, є поранений

Російські війська сьогодні вночі, 30 липня, атакували Павлоград Дніпропетровської області дронами-камікадзе. У місті виникли пожежі, є поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. За інформацією ПвК, 24 з них збили. Були влучання у Павлограді. Постраждав 70-річний чоловік", - зазначив Лисак.
За словами глави Дніпропетровської ОВА, в результаті ворожого обстрілу понівечене транспортне підприємство, також виникло кілька пожеж.
"Шахедами" агресор поцілив і по Синельниківщині – Миколаївській і Покровській громадах. FPV-дронами – по Межівській. Постраждала жінка. Сталися пожежі. Пошкоджене сільськогосподарське та приватні підприємства. Загинули близько 20 голів худоби. Знищені 5 авто", - додав Лисак.
Нагадаємо, що окупанти періодично атакують Павлоград Дніпропетровської області. Так, сьогодні вночі у місті пролунало кілька вибухів на тлі загрози ударних дронів.
Окрім того, в ніч на 19 липня і того ж ранку на Павлоград була здійснена наймасовіша атака, лунали вибухи за вибухом. Ворог бив по місту ракетами і безпілотниками.
Як уточнив глава ОВА Сергій Лисак, в результаті російських ударів спалахнули пожежі, були пошкоджені пожежна частина, промислові підприємства і п'ятиповерхова будівля.
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