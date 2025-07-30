Ночной обстрел Павлограда: возникло несколько пожаров, есть раненый

"Ночью враг направил на Днепропетровщину беспилотники. По информации ПвК, 24 из них сбили. Были попадания в Павлограде. Пострадал 70-летний мужчина", - отметил Лысак.

По словам главы Днепропетровской ОГА, в результате вражеского обстрела изуродовано транспортное предприятие, также возникло несколько пожаров.

"Шахедами" агрессор попал и по Синельниковщине - Николаевской и Покровской громадах. FPV-дронами - по Межевской. Пострадала женщина. Произошли пожары. Повреждено сельскохозяйственное и частные предприятия. Погибли около 20 голов скота. Уничтожены 5 авто", - добавил Лысак.