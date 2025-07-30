RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Ночной обстрел Павлограда: возникло несколько пожаров, есть раненый

Фото: войска РФ ночью ударили по Павлограду (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 30 июля, атаковали Павлоград Днепропетровской области дронами-камикадзе. В городе возникли пожары, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Ночью враг направил на Днепропетровщину беспилотники. По информации ПвК, 24 из них сбили. Были попадания в Павлограде. Пострадал 70-летний мужчина", - отметил Лысак.

По словам главы Днепропетровской ОГА, в результате вражеского обстрела изуродовано транспортное предприятие, также возникло несколько пожаров.

"Шахедами" агрессор попал и по Синельниковщине - Николаевской и Покровской громадах. FPV-дронами - по Межевской. Пострадала женщина. Произошли пожары. Повреждено сельскохозяйственное и частные предприятия. Погибли около 20 голов скота. Уничтожены 5 авто", - добавил Лысак.

 

Удары РФ по Павлограду

Напомним, что оккупанты периодически атакуют Павлоград Днепропетровской области. Так, сегодня ночью в городе прозвучало несколько взрывов на фоне угрозы ударных дронов.

Кроме того, в ночь на 19 июля и в то же утро на Павлоград была осуществлена массовая атака, раздавались взрывы за взрывом. Враг бил по городу ракетами и беспилотниками.

Как уточнил глава ОГА Сергей Лысак, в результате российских ударов вспыхнули пожары, были повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПавлоградВторжение России в Украину