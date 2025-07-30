Ночной обстрел Павлограда: возникло несколько пожаров, есть раненый

Российские войска сегодня ночью, 30 июля, атаковали Павлоград Днепропетровской области дронами-камикадзе. В городе возникли пожары, есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Ночью враг направил на Днепропетровщину беспилотники. По информации ПвК, 24 из них сбили. Были попадания в Павлограде. Пострадал 70-летний мужчина", - отметил Лысак.
По словам главы Днепропетровской ОГА, в результате вражеского обстрела изуродовано транспортное предприятие, также возникло несколько пожаров.
"Шахедами" агрессор попал и по Синельниковщине - Николаевской и Покровской громадах. FPV-дронами - по Межевской. Пострадала женщина. Произошли пожары. Повреждено сельскохозяйственное и частные предприятия. Погибли около 20 голов скота. Уничтожены 5 авто", - добавил Лысак.
Напомним, что оккупанты периодически атакуют Павлоград Днепропетровской области. Так, сегодня ночью в городе прозвучало несколько взрывов на фоне угрозы ударных дронов.
Кроме того, в ночь на 19 июля и в то же утро на Павлоград была осуществлена массовая атака, раздавались взрывы за взрывом. Враг бил по городу ракетами и беспилотниками.
Как уточнил глава ОГА Сергей Лысак, в результате российских ударов вспыхнули пожары, были повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.
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