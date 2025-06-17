Нічний обстріл Одеси: стало відомо про одну загиблу, поранено 17 людей

"На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Маємо надію, що рятувальники знайдуть її живою", - зазначив Кіпер.

За словами глави Одеської ОВА, внаслідок російської ранкової атаки також постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

"Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин російських терористів проти цивільного населення Одещини", - додав він.