Ночной обстрел Одессы: стало известно об одной погибшей, ранены 17 человек

"К сожалению, под завалами нашли тело погибшей 60-летней женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Надеемся, что спасатели найдут ее живой", - отметил Кипер.

По словам главы Одесской ОГА, в результате российской утренней атаки также пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

"Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, на месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное преступление российских террористов против гражданского населения Одесской области", - добавил он.