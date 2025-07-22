Нічний обстріл Одеси: в місті вирували пожежі та постраждала людина

"Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин. На місці працювали психологи ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки атаки РФ по Одесі (t.me/dsns_telegram)

Також там там додали, що за попередньою інформацією, постраждала 1 людина.

Крім того, надзвичайники уточнили, що від ДСНС залучались 17 одиниць техніки та 62 рятувальника.