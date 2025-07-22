Ночной обстрел Одессы: в городе бушевали пожары и пострадал человек

В ночь на 22 июля россияне атаковали Одессу дронами. В результате обстрела в городе были пожары и сейчас, предварительно, пострадал человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
"В результате удара загорелся пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин. На месте работали психологи ГСЧС", - говорится в сообщении.
Также там там добавили, что по предварительной информации, пострадал 1 человек.
Кроме того, чрезвычайники уточнили, что от ГСЧС привлекались 17 единиц техники и 62 спасателя.
Напомним, что примерно 01:40 Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев, в акватории Черного моря были зафиксированы вражеские беспилотники. Они летели в направлении Николаевской и Одесской областей.
Позже, в 02:08 стало известно, что группа дронов фиксируется возле Одессы и работа ПВО уже начата. Немного позже мэр города Геннадий Труханов подтвердил звуки взрывов.
Еще через небольшой промежуток времени он уточнил, что россияне атаковали Одесскую область дронами, часть из которых летели непосредственно на областной центр.
Труханов также сообщил, что в одном из районов выбиты окна в многоэтажке, на парковки сгорели авто, а также горит админздание. К слову, в сводке ГСЧС про админздание упоминания нет.
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