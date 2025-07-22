Ночной обстрел Одессы: в городе бушевали пожары и пострадал человек

"В результате удара загорелся пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин. На месте работали психологи ГСЧС", - говорится в сообщении.

Фото: последствия атаки РФ по Одессе (t.me/dsns_telegram)

Также там там добавили, что по предварительной информации, пострадал 1 человек.

Кроме того, чрезвычайники уточнили, что от ГСЧС привлекались 17 единиц техники и 62 спасателя.