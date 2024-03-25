Нічний обстріл Одеси: в місті не працює електротранспорт, частково закриті садочки

"Міський електротранспорт сьогодні не працює. Дитячі садочки, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи", - йдеться у повідомленні.

У мерії просять врахувати, що приготування їжі у дитсадках неможливе, тому просять нагодувати дітей вдома. Заклади, в яких електропостачання відновлено, працюватимуть у звичайному режимі.

У зв'язку із тимчасовою зупинкою роботи електротранспорту з автобусними перевізниками опрацьовано питання випуску на лінію більшої кількості рухомого складу, а також збільшення використання на магістральних маршрутах автобусів середнього та великого класів.