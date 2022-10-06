Нічний обстріл Нікополя потрапив на камеру (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка .

Через деякий час після запуску в місті пролунали численні вибухи.

На відео видно, як окупанти запускають ракети по місту. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки, підприємство та лінії електропередач.

Крім того, ворожі війська в ніч на 6 жовтня вдарили по Запоріжжю. Там внаслідок атаки загинули щонайменше дві людини, ще кілька людей перебувають під завалами зруйнованих будівель.

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