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Ночной обстрел Никополя попал на камеру (видео)

Фото: оккупанты ночью обстреляли Никополь из РСЗО и тяжелой артиллерии (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ночью в очередной раз ударили по Никополю. Момент обстрела попал на камеру видеонаблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

На видео видно, как оккупанты запускают ракеты по городу. Враг применил реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию.

Через некоторое время после запуска в городе прогремели многочисленные взрывы.

Напомним, ранее мы писали, что ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате ударов повреждены частные дома, предприятие и линии электропередач.

Кроме того, вражеские войска в ночь на 6 октября ударили по Запорожью. Там в результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще несколько людей находятся под завалами разрушенных зданий.

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Никопольракетный удар