Росіяни вночі з важкої артилерії обстріляли Дніпропетровську область
Ворожі війська в ніч на 6 жовтня обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, підприємство та лінії електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Росіяни вночі обстрілювали Нікопольський район. Окупанти били з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.
Під обстріл потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
У Нікополі внаслідок обстрілів виникла пожежа в будинку. Пошкоджені десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.
У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. У Марганецькій громаді триває обстеження територій.
Фото: окупанти вночі обстріляли Нікопольський район
(t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, вночі окупанти також вдарили ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога загинули щонайменше двоє людей, під завалами перебувають люди.
Крім того, росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Поки немає інформації про наслідки.
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