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Ночной обстрел Кривого Рога: в ОП показали последствия ударов

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Кривой Рог, Понедельник 05 декабря 2022 09:49
Ночной обстрел Кривого Рога: в ОП показали последствия ударов Фото: оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу 5 декабря (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 5 декабря три российские ракеты ударили по одному из промышленных объектов Кривого Рога. Здание получило значительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Вследствие ударов на предприятии вспыхнул пожар.

"Пожар уже локализован. Специалисты работают над устранением последствий атаки", - отметил Тимошенко.

Фото: последствия ракетного удара по Кривому Рогу ночью 5 декабря (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела Кривого Рога один человек погиб и еще трое получили ранения.

Также оккупанты обстреляли Марганецкую общину Никопольского района.

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Кривой Рог ракетный удар
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