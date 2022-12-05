Ночной обстрел Кривого Рога: в ОП показали последствия ударов
В ночь на 5 декабря три российские ракеты ударили по одному из промышленных объектов Кривого Рога. Здание получило значительные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
Вследствие ударов на предприятии вспыхнул пожар.
"Пожар уже локализован. Специалисты работают над устранением последствий атаки", - отметил Тимошенко.
Фото: последствия ракетного удара по Кривому Рогу ночью 5 декабря (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела Кривого Рога один человек погиб и еще трое получили ранения.
Также оккупанты обстреляли Марганецкую общину Никопольского района.
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