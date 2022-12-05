Ночной обстрел Кривого Рога: в ОП показали последствия ударов

В ночь на 5 декабря три российские ракеты ударили по одному из промышленных объектов Кривого Рога. Здание получило значительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram .

"Пожар уже локализован. Специалисты работают над устранением последствий атаки", - отметил Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела Кривого Рога один человек погиб и еще трое получили ранения.

Также оккупанты обстреляли Марганецкую общину Никопольского района.

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