Ночной обстрел Казачьей Лопани: власти показали последствия вражеской атаки
Российские войска в ночь на 2 февраля обстреляли из "Градов" Казачью Лопань (Харьковская область). В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, вокзал и гуманитарный штаб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.
"В результате обстрелов повреждены железнодорожный вокзал, торговые объекты, несколько частных домов, а также администрация Казачелопанского старостинского округа", - отметил он.
По словам Задоренко, здание администрации служило гуманитарным штабом, где люди получали помощь. Теперь там разрушена часть стены, выбиты окна, из-за короткого замыкания выгорело подвальное помещение.
Фото: последствия обстрелов Казачьей Лопани ночью 2 февраля (t.me/zadorenko_v)
Из-за постоянных обстрелов населенного пункта власти призывают граждан придерживаться правила двух стен, защитить окна от ударных волн, а также оборудовать укрытия в подвалах и погребах.
Напомним, ранее начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 2 февраля российские оккупанты нанесли удары по Купянскому району (Харьковская область). В результате обстрелов ранения получили два человека.
Вчера утром мы писали, что враг вновь обстрелял Купянск. Вследствие атаки ранения получил мирный житель.
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