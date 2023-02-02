Ночной обстрел Казачьей Лопани: власти показали последствия вражеской атаки

Российские войска в ночь на 2 февраля обстреляли из "Градов" Казачью Лопань (Харьковская область). В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, вокзал и гуманитарный штаб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

"В результате обстрелов повреждены железнодорожный вокзал, торговые объекты, несколько частных домов, а также администрация Казачелопанского старостинского округа", - отметил он. По словам Задоренко, здание администрации служило гуманитарным штабом, где люди получали помощь. Теперь там разрушена часть стены, выбиты окна, из-за короткого замыкания выгорело подвальное помещение. Фото: последствия обстрелов Казачьей Лопани ночью 2 февраля (t.me/zadorenko_v) Из-за постоянных обстрелов населенного пункта власти призывают граждан придерживаться правила двух стен, защитить окна от ударных волн, а также оборудовать укрытия в подвалах и погребах.