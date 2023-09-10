Нічний обстріл Київської області: більше сотні пошкоджених будинків, четверо постраждалих

Внаслідок нічної атаки російських терористів "Шахедами" по Київській області поранення отримали 4 людей. Більше сотні приватних будинків зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"Унаслідок нічної атаки росіян на Київську область травмовано 4 людини. Усім потерпілим надана необхідна медична допомога. 1 людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою і травмами кінцівок. Інші отримали незначні травми", - пише пресслужба.

Станом на 14:30 відомо про те, що вибухова хвиля пошкодила більше 100 приватних будинків й 30 квартир у 7 багатоповерхівках регіону. Були вибиті вікна, двері, посічені фасади. Наразі наслідки усуваються.

Зокрема вибухова хвиля пошкодила приміщення :

школи, дитячого садочка;

селищної ради;

лікарні;

навчально-реабілітаційного центру;

автостанції;

двох магазинів;

складського приміщення.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі російські терористи вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Згідно з даними Повітряних сил, ворог запустив 33 БпЛА, зокрема ППО вдалось "приземлити" 26 безпілотників.

Під час ударів в Києві уламки дронів впали в трьох районах столиці: Шевченківському, Подільському, Святошинському.